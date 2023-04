L’attractivité des études pour devenir sage-femme est "de plus en plus faible", la moitié des étudiants ayant "déjà envisagé d’arrêter ou de suspendre ses études", rapporte l’Anesf dans une enquête sur le "bien-être", publiée le 3 avril 2023. L’étude montre que huit étudiants sur dix se sentent "plus stressés" après le début de leur cursus et pointe aussi la présence de "maltraitance en stage et en formation". Par ailleurs, la moitié des étudiants interrogés "renonce aux soins", dans 60 % des cas parce que leur "emploi du temps ne le permettait pas".