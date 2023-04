Grâce à la loi Elan du 23 novembre 2018, les organismes HLM peuvent proposer une offre d’intermédiation en opération de banque et en service de paiement à des ménages à la recherche d’un logement en accession sociale. La coopérative HLM Isère habitat s’est emparée de cette possibilité dès 2019, et traite aujourd’hui environ 220 dossiers par an. Pour son directeur général, Raphaël Taillot, cela permet de "sécuriser les réservations et d’accompagner réellement les ménages". Ce service peut s’avérer intéressant dans le contexte actuel de durcissement de l’accès au crédit.