Un arrêté du 3 avril 2023, publié au Journal officiel ce 4 avril, modifie l’arrêté du 21 mars 2023 fixant les nouvelles modalités d’organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves d’admissibilité et d’admission des concours externe et interne et du 3e concours d’entrée à l’INSP ainsi que les conditions d’organisation des concours d’accès aux cycles préparatoires au concours interne et au 3e concours. Ce nouveau texte rectifie trois points. Le coefficient de l’épreuve de mise en situation collective des épreuves d’admission du 3e concours passe de 6 à 5. La limite de dix pages fixée pour le dossier accompagnant les épreuves de droit public et d’économie de l’épreuve d’admissibilité des trois concours est supprimée. Enfin, la durée de préparation de l’entretien d’admission de mise en situation collective passe de 20 minutes à "au moins 20 minutes".