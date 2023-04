Logements-foyers. Trois textes réglementaires en lien avec le financement et le conventionnement des logements-foyers dans les territoires ultramarins ont été publiés au Journal officiel du 4 avril. Un arrêté daté du 3 janvier précise le champ des caractéristiques techniques ainsi que les plafonds des logements-foyers en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion pouvant bénéficier d’un financement de l’État et d’un conventionnement à l’aide personnalisée au logement....