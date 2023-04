"Pourquoi réformer les concours, le cursus de formation et la procédure de sortie des élèves de l’INSP ?" "Qu’est-ce qui change concrètement, comment et quand ?" Alors que la réforme de la formation des hauts fonctionnaires, lancée en 2019, se met en place progressivement, l’INSP a organisé le 4 avril 2023 un événement à destination du grand public dans ses locaux parisiens. Objectif : "informer le plus largement possible" sur les évolutions en cours d’application. Sont notamment visés les étudiants, les agents publics déjà en poste mais aussi les salariés du secteur privé.