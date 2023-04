Le pôle de compétitivité TES annonce, lundi 3 avril 2023, le renouvellement de sa labellisation jusqu’en 2026, dans le cadre de la phase 5 des pôles (lire sur AEF info). Le pôle de la région Normandie et de l’axe Seine souligne qu’il est en croissance de 23 % depuis 2019 avec 121 projets soutenus, dont 76 d’ores déjà financés. TES compte 163 adhérents, mobilisés pour des projets ciblant le numérique et les "transitions de la société" dans les secteurs de l’agriculture, des industries culturelles et créatives, de l’industrie et du supply chain, et de la thématique "territoire et santé". Le pôle TES, qui a failli fusionner avec son voisin de Bretagne et Pays-de-la-Loire Images & Réseaux (lire sur AEF info), se donne une ambition européenne "en mobilisant des financements de grande envergure avec la coopération d’autres pôles de compétitivité européens".