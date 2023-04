À l’heure où les établissements d’ESR sont enjoints de réduire de façon drastique leurs émissions de gaz à effet de serre, AEF info et Labos 1point5, collectif investi pour la réduction de l’empreinte carbone dans les pratiques de recherche, lancent le podcast "Les laboratoires de la transition" . Nous donnons la parole aux laboratoires engagés dans cet effort, pour raconter leur démarche, les tensions que créent ces nouvelles habitudes, et les façons de les surmonter. Retrouvez ici les deux premiers épisodes, consacrés aux déplacements professionnels et à l’empreinte numérique.

Le Giec est formel : pour tenir les engagements de l’Accord de Paris et limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 2 degrés et si possible 1,5 °C, il faut atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. En France, l’objectif pour 2030 est de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990.



2030, c’est demain : comme tous les secteurs, universités, écoles et organismes sont concernés. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche s’est doté d’un plan climat qui fixe des objectifs chiffrés aux établissements. Mais comment s’y prendre et par où commencer ? Cela fait déjà plusieurs années que des scientifiques, aux avant-postes de la crise climatique, essayent de répondre à cette question.

Avec une démarche élaborée collectivement et fondée sur les principes de la science, ils expérimentent des façons de mettre leurs activités au diapason des engagements internationaux. Pour que leurs expériences servent au plus grand nombre, nous avons décidé d’aller à la rencontre de ces chercheurs déterminés à mener à bien cette transition dans leurs pratiques professionnelles, et réunis au sein du collectif Labos 1point5.

Voici l’ambition et les objectifs de cette série de podcasts, réalisée par Anne Roy, journaliste à AEF info, avec la contribution du collectif Labos 1point5, ici présenté par sa cofondatrice, Tamara Ben Ari, chercheuse à Inrae .





épisode 1 : réduire l’empreinte des déplacements en avion

Pour un scientifique, un déplacement en avion, c’est ce qui permet d’aller en mission sur le terrain, d’échanger sur ses résultats avec les plus pointus de ses collègues lors d’une conférence internationale à l’autre bout du monde, de traverser la France et participer à un jury de thèse, ou encore une façon de découvrir un endroit agréable, quitte parfois à prolonger une mission par quelques jours de congé…



Les usages varient beaucoup selon les chercheurs, leur discipline, leur genre, leur niveau d’avancement de carrière ou encore leur situation géographique. Pour certains laboratoires, les déplacements occupent la part la plus importante des émissions de gaz à effet de serre. Pour d’autres, il s’agit d’un des domaines sur lesquels ils ont le pouvoir d’intervenir pour limiter leurs émissions.

Avec :



Juliette Mignot, océanographe à Locean, à Paris, un laboratoire d’océanographie du climat, qui dépend du CNRS, de l’IRD, du MNHN et de Sorbonne université. En 2018, des chercheurs du laboratoire ont monté le groupe climactions pour travailler à la prise en compte de l’impact environnemental du Locean. Par la suite, le laboratoire a calculé son bilan d’émissions GES et a mis en place un plan d’action pour les réduire. Juliette Mignot raconte cette démarche et détaille les mesures prises.



Stéphane Blancard, économiste et directeur du laboratoire Cesaer, le Centre d’économie et de sociologie rurales appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux à Dijon, qui regroupe Agrosup Dijon et Inrae. Le laboratoire s’est fixé comme objectif de diviser par deux ses émissions liées au transport aérien entre 2019 et 2024. Comment y parvenir ? Stéphane Blancard témoigne.



Antoine Hardy, chercheur en sciences politiques en 3e année de doctorat au centre Émile Durkheim de Bordeaux, avec pour terrain d’enquête les activités de Labos 1point5 dans une démarche d’observation participante. Il a pris part à une étude menée par l’astrophysicien Olivier Berné publiée le 21 octobre 2022 par Environmental Research Letters, qui étudie le lien entre les vols en avion d’un chercheur et ses publications. Il éclaire, par son approche scientifique, les mesures prises par les deux laboratoires.





épisode 2 : réduire l’empreinte numérique

Le numérique, équipement et utilisation compris, compte pour 2,5 % des émissions de GES au niveau national, et ces émissions se situent sur une trajectoire de croissance importante (1) . Suivant le profil des laboratoires, la part de l’empreinte liée au numérique varie. Mais partout, tenter de la réduire revient d’abord à se poser la question des équipements informatiques, dont la conception constitue la majeure part de l’empreinte environnementale du numérique. S’y ajoutent les enjeux liés aux centres de calcul et aux centres de données, dont on commence progressivement à interroger l’impact environnemental.

Avec :

Sophie Schbath, statisticienne, qui a dirigé jusqu’en juillet 2022 le laboratoire Maiage, à Jouy-en-Josas. Sous la tutelle d’Inrae et de l’université Paris-Saclay, ce laboratoire "regroupe des mathématiciens, des informaticiens, des bio-informaticiens et des biologistes autour de questions de biologie et d’agroécologie". Il a été un des premiers à rejoindre le réseau expérimental des laboratoires en transition du collectif Labos 1point5 et a adopté un plan d’actions, dont l’un des axes concerne l’empreinte numérique.



Marie-Alice Foujols, ingénieure de recherche au centre de modélisation du climat de l’Institut Pierre et Simon Laplace, dont elle a longtemps été responsable technique. Elle travaille au sein de Labos 1point5 à l’introduction des émissions des centres de calcul dans l’outil GES 1.5, conçu par le collectif pour établir le bilan des émissions de GES des laboratoires de recherche.