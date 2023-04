Dans le cadre de la stratégie d’accélération "santé numérique" du volet santé de France 2030, le gouvernement dévoile, lundi 3 avril 2023, les six premiers lauréats de l’appel à projets dont l’objectif est de "construire et consolider des entrepôts de données de santé hospitaliers". Dotés d’une enveloppe totale de près de 40 M€, ils devront également "constituer à terme un réseau national favorisant la production et le partage fluide des données de santé, ainsi que leur exploitation entre acteurs publics et privés de la recherche et de l’innovation".