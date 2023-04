Le ministère de la Transition énergétique, présente, le 3 avril 2023, une étude mesurant les effets du télétravail sur la consommation d’énergie. Celle-ci repose sur les premières conclusions d’une expérimentation de cinq mois, conduite avec l’appui de l’Ademe et de l’IFPEB, dans dix bâtiments publics et auprès d’une centaine d’agents. Les premiers résultats montrent que "le bilan énergétique du télétravail est positif dans la plupart des cas, et très positif dans tous les cas lorsqu’il est organisé et en particulier lorsqu’il s’accompagne de la fermeture d’un site sur plus de 48 heures".