"Adapter la carte des formations professionnelles initiales", "rendre effectif le service public régional de l’orientation", "faciliter l’insertion professionnelle des jeunes", "mettre la formation continue au service de l’emploi et de son développement" et "développer les formations sanitaires et sociales". Telles sont les cinq priorités fixées dans le CPRDFOP 2023-2027 voté par les élus du conseil régional d’Île-de-France réunis en séance plénière au siège de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le 30 mars 2023.