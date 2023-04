Le président d’UFC Que Choisir appelle le secteur des complémentaires santé à "retrouver ses esprits"

Suite à la confrontation entre l’ UFC Que Choisir et les organismes complémentaires (lire sur AEF info), le président de l’association de consommateurs, Alain Bazot, a publié un billet sur le site de l’UFC, jeudi 28 janvier 2021. Dans ce billet, Alain Bazot appelle les différentes parties prenantes de ce dossier à "retrouver leurs esprits" en soulignant que "les insinuations douteuses, injures à peine déguisées, attaques personnelles" se seraient multipliées à l’encontre de l’UFC à l’occasion de cette confrontation. Sur le fond, le président de l’association de consommateur défend la méthode d’enquête d’UFC et met à son tour en doute la représentativité de l’enquête menée par la mutualité française. Alain Bazot pointe surtout la différence majeure entre les deux méthodologies, qui tient dans la prise en compte ou non des évolutions tarifaires liées à l’avancée en âge des assurés.