Alors que le rapport de la mission de Philippe Gillet est attendu pour fin avril, Pascal Aimé, ancien responsable du collège ESRI de l’IGESR, souligne, dans une tribune pour AEF info, que le sujet de la simplification de la gestion des UMR "n’est malheureusement pas nouveau" et que, contrairement aux universités, les organismes, sur le plan structurel, ont "peu évolué", de même que le fonctionnement des UMR. Malgré quelques progrès, chaque tutelle "continue de gérer ses propres moyens, selon ses procédures et avec son système d’information". Revenant sur les raisons de l’échec de l’expérimentation de la délégation globale de gestion, il plaide pour une DGG "à l’établissement hébergeur qui devienne la règle et non plus l’exception et dont le périmètre soit le plus large possible", après un audit préalable réalisé par l’IGESR pour "s’assurer des capacités d’un établissement à assumer cette nouvelle responsabilité".