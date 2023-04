Pourquoi végétaliser les espaces éducatifs ? Quels sont les freins ? Quels sont les acteurs mobilisables pour monter un projet ? Et quels sont les financements possibles ? Autant de questions qui ont trouvé réponse lors de la journée consacrée à la végétalisation le 29 mars 2023 à La Voulte-sur-Rhône, organisée notamment par la Dasen de l’Ardèche, le collectif Pétale07 et Réseau Canopé, à laquelle ont participé 140 personnes, dont la moitié d’élus et 20 % d’enseignants. "Nous devons témoigner de nos expériences pour inspirer les autres", déclare Marie Simon, coordinatrice du collectif Pétale07.