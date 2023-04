Trois projets de décret mettant en œuvre la loi créant la fonction de directeur d’école ont été présentés aux syndicats le 29 mars 2023. Un premier est "relatif aux conditions de nomination et d’exercice des directeurs d’école" et évoque notamment le fonctionnement de la liste d’aptitude sur laquelle doivent être inscrits les professeurs souhaitant être nommés directeurs. Un deuxième texte détaille les missions des directeurs et un troisième prévoit les 30 minutes de sport quotidiennes. Une intersyndicale conteste ces textes, craignant notamment une autorité hiérarchique du directeur.