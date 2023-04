"Préciser les missions respectives des centres d’excellence 3IA et hors 3IA, et clarifier en conséquence les financements pluriannuels qui leur sont alloués." Telle est l’une des sept recommandations de la Cour des comptes dans son rapport sur "la stratégie nationale de recherche en IA", publié lundi 3 avril 2023. En outre, elle estime que "les effets limités des 3IA sur la structuration de l’écosystème à l’échelle nationale ainsi que leur faible collaboration scientifique doivent faire l’objet d’une attention particulière" et pointe une "faible identification à l’international".