Les arrêtés sur la campagne tarifaire des établissements de santé sont parus les 31 mars et 1er avril 2023. Le premier arrêté fixe les tarifs associés aux GHS, les suppléments et forfaits (urgences, dialyse, etc.). Six autres au Journal officiel du 1er avril fixent l’objectif des dépenses d’assurance maladie, les objectifs par spécialités (MCO, psychiatrie, SSR), la dotation Migac et le coefficient prudentiel (1). Les tarifs des séjours augmentent de +7,06 % (hôpital public), +6,7 % pour les établissements privés non lucratifs ex-DG (+5,1 % pour les ex-OQN) et +5,4 % pour les cliniques commerciales.