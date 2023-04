"Le MESR et le ministère chargé du Numérique travaillent aux suites à donner au réseau 3IA, dans une logique de pérennisation et de renforcement", annonce Élisabeth Borne, Première ministre, dans sa réponse écrite au rapport de la Cour des comptes sur la recherche en IA, publié lundi 3 avril 2023. De son côté, le CNRS dit souscrire à la recommandation de "mettre en place une réelle gouvernance de la stratégie nationale" et souhaite y prendre part, comme le CEA. Enfin, les instituts 3IA font valoir leurs "effets structurants" au niveau local, et disent se positionner sur les enjeux éthiques de l’IA.