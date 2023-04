Le CPRDFOP 2023-2028 de la région Paca "intègre une ambition nouvelle : le verdissement des formations", déclare Nicolas Isnard, vice-président en charge de la formation professionnelle et de la politique de l'emploi, en présentant ce document stratégique aux conseillers régionaux, vendredi 24 mars 2023. Ce nouveau contrat met notamment l'accent sur la nécessité d'"améliorer l'attractivité des formations et leur modernisation", en particulier pour faire face aux pénuries de candidats dans les secteurs en tension et aux besoins des entreprises liés aux métiers d'avenir.