Sur le sujet de ChatGPT et autres IA génératives, "il y a deux scénarios", estime Bernard Quinio, directeur du service de formation continue de l’université Paris Nanterre : "On peut imaginer jouer aux gendarmes et aux voleurs avec nos étudiants, comme on a pu déjà l’envisager il y a quelques années avec la calculatrice. Ou alors, on part du postulat que ces mêmes étudiants vont travailler avec les IA". Ce sujet a été abordé lors de plusieurs rencontres thématiques les 31 mars et 6 avril 2023, organisées par IAE France, l’Aunege et la Fnege. L’impact des IA sur les métiers est aussi abordé.