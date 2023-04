"L’absence de stratégie en IA aurait pu mener au décrochage de la France en matière de recherche scientifique", estime la Cour des comptes dans son rapport sur "la stratégie nationale de recherche en IA", publié lundi 3 avril 2023. Cependant, et même si elle a "bel et bien favorisé une première structuration d’un écosystème d’ESR", son "efficacité n’est pas avérée", juge la Cour qui constate "un statu quo sur le positionnement de la France". Enfin, elle pointe "un manque d’information sur l’exécution des crédits" dédiés à l’IA et appelle à renforcer la gouvernance de la stratégie.