D’après les données mises à jour par la Dares le 31 mars 2023, les entrées en apprentissage et en contrat de professionnalisation ont augmenté de près de 15 % entre janvier 2022 et janvier 2023 pour atteindre 32 500 nouveaux contrats. Dans le détail, 24 200 contrats d’apprentissage ont commencé en janvier 2023, soit une progression de 7,5 % par rapport à janvier 2022 (+6,6 % pour les contrats du privé et +38,5 % pour ceux du public). Au total, 973 100 apprentis sont comptabilisés à fin janvier 2023, un effectif en hausse de 13,2 % sur un an. Pour les contrats de professionnalisation, la Dares dénombre 8 300 entrées en janvier 2023, marquant une augmentation de 43,3 % par rapport à janvier 2022 (+30,7 % pour les moins de 26 ans et +54,4 % pour les 26 ans ou plus). Fin janvier 2023, 135 900 personnes en contrat de professionnalisation sont recensées, en hausse de 1 % sur un an.