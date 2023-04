Une intersyndicale de l’ESR appelle "à élargir la mobilisation dans l’ESR jusqu’à l’obtention du retrait de la réforme des retraites", et à une nouvelle journée de manifestation le 6 avril, dans un communiqué publié le 3 avril 2023. Elle juge aussi "inadmissible le recours à l’enseignement distanciel", évoquant un "contournement intolérable du droit de grève". "Le projet de réforme de retraites aura dans l’ESR des conséquences particulièrement néfastes notamment en raison de l’entrée parfois très tardive dans la carrière des personnels et de la non-prise en compte des années d’études et services réalisés à l’étranger", rappelle-t-elle. Par ailleurs, une coordination nationale étudiante appelle "à organiser le 4 avril, des actions, blocages, débrayages, manifestations, initiatives allant dans le sens de soutenir les grèves et de grossir le mouvement, en lien avec les secteurs".