Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et le ministre délégué chargé des Comptes publics Gabriel Attal ont présenté, lundi 3 avril 2023, le texte "portant mise en conformité du droit de visite douanière et de modernisation de l’action douanière". Il modifie l’article 60 du code des douanes, mais "préserve" le droit de visite, en le soumettant à l’information du procureur. Il s’attaque aussi au blanchiment via des cryptoactifs et prévoit la création d’une réserve opérationnelle. En outre, Bercy promet une rallonge de 148 millions d’euros aux douaniers.