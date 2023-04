La Cour des comptes rend public, le 3 avril 2023, un rapport sur "la stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle : une stratégie à structurer et à pérenniser". Alors que le 2e volet de cette stratégie se déploie entre 2022 et 2025, la Cour recommande de "réaliser une cartographie harmonisée et actualisée des formations en IA à valoriser au travers d’un label commun pour les rendre visibles et accompagner leur massification". Elle propose aussi de "prévoir les besoins en enseignants du secondaire, en enseignants-chercheurs et en chercheurs formés à l’usage de l’IA".