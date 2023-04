Six mois après le lancement du plan de sobriété énergétique, Agnès Pannier-Runacher réunit les grandes entreprises, lundi 3 avril 2023, pour réaliser un bilan d’étape des actions engagées. Une soixantaine de sociétés, dont celles du CAC 40 et du SBF 120 adhérentes de l’Afep, ont répondu présent. Sensibilisation des salariés, régulation des températures des bureaux, optimisation du recours au télétravail… La grande majorité des entreprises ont déjà mis en œuvre des mesures, mais la ministre de la Transition énergétique les encourage à "aller plus loin" et à se fixer des objectifs chiffrés.