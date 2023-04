Une unique plateforme sert désormais en Normandie à fournir l’information sur l’offre de formation disponible à travers le territoire, sur les aides possibles et sur les dispositifs proposés. En remplacement de ses trois sites dédiés, le Carif-Oref vient en effet de mettre en ligne le 4 avril 2023 son nouveau service "Trouver ma formation en Normandie", qui repose sur la technologie OFeli (Offre de formation en ligne) développée au niveau national par un groupement de six Carif-Oref (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France et Normandie). La plateforme propose un annuaire des quelque 1 700 organismes de formation, liste les programmes régionaux, et permet de rechercher parmi 7 460 formations en visualisant la répartition de l’offre par cartographies. Le système permet d’intégrer directement les données des formations et sessions.