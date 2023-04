Les négociations sur le code minier et l’exploitation des fonds marins se sont refermées le 31 mars à Kingston, en Jamaïque, où siège l’Autorité internationale des fonds marins, sans majorité pour bloquer toute tentative d’exploitation. Si la "dynamique" en faveur d’un moratoire progresse, selon Greenpeace, elle demeure insuffisante et les négociations vont se poursuivre de manière informelle d’ici à la prochaine session de négociations, du 10 au 28 juillet prochains. "C’est le rendez-vous qui va compter", prévient l’ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes Olivier Poivre d'Arvor.