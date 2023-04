"Il ne faut pas confondre retard et temps nécessaire pour la construction de ce nouvel établissement", déclare à AEF info le président de Lyon-I, Frédéric Fleury, le 3 avril 2023. Il revient sur les difficultés de construction de l'EPE envisagé avec Lyon-II mais réfute le "calendrier serré" avancé par Nathalie Dompnier. Pour lui, les deux établissements ont encore un an pour se mettre d’accord sur un scénario. Au-delà du désaccord sur le poids des personnalités extérieures dans le CA, il met en avant une autre difficulté majeure : le coût de la fusion. Il plaide dès lors pour un nouveau modèle, à savoir celui d’une intégration progressive de Lyon-II, en passant par une "association renforcée". Cela permettrait selon lui de diluer les coûts sur plusieurs années budgétaires. Il revient aussi sur l’épisode du PUI et répond aux accusations d' "intransigeance" faites à son encontre par certains acteurs du site.