"Conforter l’éthique publique à l’échelon national et européen", "renforcer et harmoniser le cadre déontologique pour les agents publics et les collectivités locales" et "simplifier la prévention des conflits d’intérêts pour les élus". Tels sont les principaux objectifs du livre blanc "pour promouvoir la déontologie et l’éthique publique" que l’Association des administrateurs territoriaux a remis le 31 mars 2023 au président de la HATVP, Didier Migaud. Parmi leurs 15 propositions, les hauts fonctionnaires territoriaux recommandent notamment de créer un référent déontologue du gouvernement.