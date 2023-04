"La revue Diversité est désormais disponible en ligne sur le site Persée, du numéro 100 au numéro 199", fait savoir l’ENS de Lyon le 29 mars 2023. À partir du numéro 200 (septembre 2022), la revue est consultable sur le site Prairial (lire sur AEF info). Les numéros d’avant, en format papier, sont quant à eux conservés à la Bibliothèque Denis Diderot. "Diversité" n’est pas une revue de recherche mais une revue d’interface entre le monde de la recherche en SHS, en particulier en éducation, et celui des professionnels. "Créée en 1973, elle est reconnue par le HCERES pour son intérêt à relier le monde académique et professionnel", indique l’ENS. "Elle aborde les questions vives en éducation, éclairées par les questionnements et résultats de la recherche, s’intéresse aux territoires vivants de l’éducation, identifie de jeunes chercheurs, des problématiques et des approches émergentes."