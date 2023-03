Après une semaine de tensions entre les participants au 53e congrès de la CGT, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), la nouvelle secrétaire générale surprise de la confédération, Sophie Binet, espère être à la tête d’une organisation "unie et rassemblée". Consciente des divisions et des blessures, elle dirige un bureau confédéral qui se veut rassembler large. "Il faut réapprendre à travailler ensemble. Nous savons le faire pendant les luttes et il n’y a pas de raisons que l’on ne puisse pas le faire en interne", explique-t-elle dans son discours de clôture, vendredi 31 mars 2023.