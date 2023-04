La région Hauts-de-France a voté, jeudi 30 mars 2023 en séance plénière, une aide de 3 000 € qui sera versée aux TPE-PME qui recrutent un demandeur d’emploi âgé de 50 ans et plus, pour un CDD de six mois minimum ou un CDI (avec une durée minimale de 30 heures hebdomadaires). "C’est bien de parler des retraites et des seniors, c’est encore mieux de faire ce que l’on fait", affirme Laurent Rigaud, vice-président chargé de l’emploi, de la formation et du Crefop, lors d’un point presse. "Ce n’est pas une usine à gaz : pour que l’entreprise touche cette aide, il lui suffit de démarrer les deux premiers mois du contrat de travail", promet-il. Une enveloppe de 300 000 euros est affectée à cette expérimentation, correspondant à 100 premières embauches. Les Hauts-de-France comptent 130 000 demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, "soit 25 % de la demande d’emploi totale", précise la collectivité.