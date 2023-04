La Métropole de Lyon, accompagnée par la MMIE et l’agence de marketing territorial OnlyLyon Tourisme, organise du 29 mars au 1er avril 2023 le RHEVE festival pour promouvoir les métiers de l’hôtellerie-restauration et de l’événementiel. "Une enveloppe de 50 000 euros a été débloquée pour l’événement", indique à AEF info Hélène Duvivier Dromain, vice-présidente chargée du tourisme. Quelque 7 200 offres d’emploi sont à pourvoir, soit une hausse de 15 % sur un an. Afin de remédier aux difficultés de recrutement dans le secteur et informer sur les opportunités, plus de trente animations et ateliers gratuits sont organisés pour faire connaître les métiers. Soutenu par Pôle emploi, les missions locales, CAP emploi Rhône et le CFA de la Gastronomie, le festival RHEVE s’adresse aux jeunes, aux personnes en reconversion ou bénéficiaires du RSA.