Parus au Journal officiel du vendredi 31 mars 2023, deux décrets tirent les conséquences de l’élargissement de la prescription de l’activité physique adaptée aux patients atteints de maladies chroniques, et non plus aux patients atteints d’affections longue durée (lire sur AEF info). Ils étendent la prescription d’APA aux patients atteints d’une maladie chronique, présentant des facteurs de risque et aux personnes en situation de perte d’autonomie, par tout médecin intervenant dans la prise en charge des patients précités, et prévoient le renouvellement et l’adaptation par le kinésithérapeute.