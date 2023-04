Les premières élections au sein de l’université de Rennes, l’EPE qui a vu le jour le 1er janvier 2023, auront lieu du 11 au 13 avril 2023. Elles permettront de désigner les membres des conseils centraux : le conseil d’administration et les commissions recherche et formation et vie étudiante du conseil académique. Pour le CA, cinq listes ont été déposées chez les personnels, quatre chez les étudiants. Deux candidats à la présidence de l’université sont déclarés : David Alis, actuel président et Murielle Rabiller-Baudry, professeure de chimie.