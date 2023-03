L’Opco des entreprises de proximité a lancé le 29 mars 2023 son quatrième appel à projets pour "cofinancer les projets d’investissement visant à améliorer les conditions d’apprentissage, notamment en se rapprochant des conditions pratiques en entreprise, et concourir à l’attractivité des sections et métiers" de son champ d’activité. En plus de devoir s’inscrire dans ces objectifs, les CFA candidats à ce cofinancement "devront justifier et/ou argumenter de la prise en compte de la dimension environnementale et transition énergétique" dans leur projet.