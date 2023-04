La transformation du quartier de la gare à Amiens se poursuit avec le début des travaux du programme Les Trois mondes, ont annoncé ses promoteurs Vinci immobilier et le Groupe Duval, le 21 mars 2023. Lauréats d’un appel à projets pour un terrain de six hectares au sein de la ZAC Gare La Vallée, ceux-ci développent, entre les hortillonnages et la gare d’Amiens, un programme mixte de 60 000 m2, comprenant notamment 500 logements, une résidence senior et 14 500 m2 de bureaux, sur un ancien plateau ferroviaire et un ancien dépôt de bus pollués.