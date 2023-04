Recrutement en ligne : le groupe Randstad France finalise l’acquisition de la société Side

Annoncée le 21 avril et finalisée le 16 mai 2022, l’acquisition de la plateforme de recrutement Side par Randstad France "s’inscrit pleinement dans la stratégie 'tech and touch' du groupe, présent depuis 2016 sur le marché du recrutement en ligne avec Randstad Direct", annonce l’entreprise (15 000 salariés). Cette opération de croissance externe lui permet "d’offrir à ses clients et talents une expérience utilisateur unique en mettant le meilleur de la technologie au service de l’humain". La gouvernance de Side est placée sous la responsabilité de Christophe Montagnon, chief digital officer du groupe Randstad France. Pierre Mugnier et David Benzaken, cofondateurs de la plateforme, prennent la direction opérationnelle de la structure. Aujourd’hui composées d’une soixantaine de salariés, les équipes de Side devraient s’étoffer d’une quarantaine de personnes au cours des prochains mois.