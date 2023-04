Legal Teams, signature de tribunes, dépôts de référés, conseils et guides adressés aux manifestants… Ces dernières semaines, les avocats se mobilisent et se coordonnent pour défendre les droits des manifestants. "On est pas mal sur le terrain", confie Claire Dujardin, avocate et présidente du Syndicat des avocats de France à AEF info. Certains membres font aussi partie de "groupes de défenses collectives" bien que ce ne soit "pas automatique", dit-elle. Depuis 2016 et la mobilisation contre la "loi Travail", les avocats s’organisent de plus en plus méthodiquement. Ce mouvement social a signé une "banalisation" de l’utilisation, "dans la sphère du droit commun, des dispositions de l’état d’urgence", selon William Bourdon, avocat au barreau de Paris.