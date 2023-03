Au lendemain de la présentation du plan eau, dont l’objectif vise à réduire de 10 % les prélèvements d’ici à 2030, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a souligné son caractère novateur par rapport aux objectifs des assises de l’eau, lesquels "ne s’incarnaient pas et ne disposaient pas de budget". Il a également reconnu que l’objectif global sera décliné par secteur et territoire et que "l’effort ne portera pas sur les mêmes acteurs" d’un territoire à l’autre. Principal consommateur, le secteur agricole vise un taux stable de prélèvements.