Les quatre groupes d’opposition de gauche du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes lancent une "mission d’information et d’évaluation citoyenne" sur les lycées, vendredi 31 mars 2023. Du 31 mars à fin juin, ils iront à la rencontre des lycéens, étudiants, parents d’élèves et membres de la communauté éducative pour recueillir leurs avis sur l’état du bâti des lycées de la région. Et un questionnaire accessible à tous et anonymisé sera administré via une plateforme numérique, avec possibilité d’y déposer des photos ou vidéos. L’état des lieux sera rendu public à l’automne.