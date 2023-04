Voici quelques actualités en finance durable de la dernière quinzaine de mars 2023 :La NZAOA prend position sur le secteur gazier et pétrolier ;L’Ademe étudie l’application de l’article 29 de la loi énergie-climat ;Climate Action 100+ introduit un critère sur l’intensité des émissions passées ;I4CE étudie l’influence des stress tests climatiques sur le financement de la transition ;Un collectif de 270 investisseurs et entreprises américains plaidepour la "liberté d’investir" de façon responsable ;L’Eiopa se penche sur les risques liés à la nature ;Insure our future demande à 30 assureurs d’arrêter d’assurer l’expansion pétro-gazière.