Des quatre personnalités retenues et auditionnées fin février, ils ne sont plus que deux finalistes en lice pour succéder à Pierre Dubreuil à la direction générale de l’Office français de la biodiversité, apprend ce 31 mars 2023 AEF info. Il s’agit de l’ex-députée LREM de la Drôme Célia de Lavergne et de l’actuel directeur de l’eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique, Olivier Thibault.