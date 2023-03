Pour la première fois, l’Unis Grand Paris a organisé son forum annuel avec la Fnaim Grand Paris, jeudi 30 mars. Cette co-organisation représente "un premier pas dans le rapprochement de la Fnaim et de l’Unis", déclare Olivier Safar, président de l’Unis Grand Paris. Qui admet que les deux structures franciliennes ont profité d’un contexte particulier autour du logement et de l’immobilier" pour amorcer le rapprochement des deux syndicats. Ce contexte, c’est celui d’un parc locatif privé dont la Fnaim et l’Unis se demandent s’il "peut survivre" à la loi climat et résilience.