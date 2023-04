Quel paysage syndical après le cycle électoral 2017-2020 dans le privé et les élections de décembre 2022 dans le public ?

La publication des résultats définitifs des élections professionnelles dans la fonction publique permet de faire le point sur la représentativité syndicale globale mixant les résultats dans le privé et dans le public. Entre les cycles 2013-2016 du privé et 2018 du public et les cycles 2017-2020 du privé et 2022 du public, la CFDT garde la première place et creuse l’écart avec la CGT. FO se stabilise à la 3e place. La CFE-CGC progresse et conserve la quatrième place. Derrière, l’Unsa dépasse la CFTC et prend la cinquième place. La septième organisation à vocation nationale interprofessionnelle reste l’Union syndicale Solidaires.