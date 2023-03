Au Journal officiel du vendredi 31 mars 2023 pour la protection sociale

PROTECTION SOCIALE DREES. Décret n° 2023-233 du 30 mars 2023 relatif à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en matière de santé et de solidarité : le décret prévoit l'indépendance professionnelle de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques dans l'exercice de ses missions, en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique. Le...