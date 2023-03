La commission des Lois du Sénat a adopté le 29 mars 2023 la proposition de loi "visant à renforcer l’accès aux responsabilités dans la fonction publique", présentée par Annick Billon, Martine Filleul et Dominique Vérien. Les sénateurs ont fortement amendé le texte initial, afin que "les dispositions proposées aient un caractère proportionné et pleinement opérationnel". La proposition de loi vise à transposer dans la fonction publique l’index de l’égalité femmes-hommes et les mesures de la loi "Rixain" et à relever le taux des primo-nominations. Elle sera examinée en séance publique le 5 avril.