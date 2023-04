CAP. Arrêté du 27 février 2023 modifiant l’arrêté du 25 août 1994 portant création du certificat d’aptitude professionnelle ortho-prothésiste. Personnels. Deux arrêtés fixant au titre de l’année 2023 le nombre et la répartition des postes offerts aux concours pour le recrutement :d’infirmiers de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieurd’assistants de service social des administrations de l’État pour les services et établissements publics relevant...