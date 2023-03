53e congrès de la CGT : Sophie Binet est désignée secrétaire générale

Après une longue nuit de négociation, les instances de la CGT se sont accordées pour désigner Sophie Binet à la tête de la confédération. À l’issue de ce 53e congrès confédéral à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), les deux candidates annoncées, Marie Buisson et Céline Verzeletti, n’ont pas réussi à faire consensus et il a fallu trouver une troisième personnalité pour diriger l’exécutif confédéral. Née en 1982 et secrétaire générale de l'Ugict, Sophie Binet devient la première femme à devenir secrétaire générale de la CGT, ce vendredi 31 mars 2023.