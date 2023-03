Le Groupe 39, spécialisé dans la formation et l’insertion professionnelle, annonce la création de "Trajectoires Professionnelles". Constituée sous la forme d’un consortium, cette entité vise à rassembler des structures spécialisées dans un domaine avec l’ambition de devenir un point d’entrée unique aux marchés publics et privés en matière de formation professionnelle, recrutement ou, plus largement, d’accompagnement RH. Elle réfléchit ainsi à se positionner sur le marché du CEP. À terme, l’ambition du groupement est également d’offrir un accès à l’information sur ces sujets aux individus.